ضبط تاجر عملية بالدقهلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالدقهلية.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمةالمنظمة قيام أحد الأشخاص بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلالشرائه للعملات الأجنبية والمحلية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك فضلاً عن بيع العملة الأجنبية لراغبى الحصولعليها بأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاًللفحص المستندى بما يعادل حوالى 1,8 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.