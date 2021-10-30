علاقة غير شرعية وراء مقتل شاب وابن عمه بالدقهلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثتى "أحد الأشخاص ، نجل عمه "، مقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية ، بهما جروح قطعية بالجسم بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل "لها معلومات جنائية"، 3أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وقرروا بإرتباط المتهمة بعلاقة بالمجنى عليه الثانى وحدوث خلافات بينهما، فعقدت العزم على الإنتقام منه، فإتفقت مع أحد المتهمين على التخلص منه.

قامت بالإتصال به وإستدراجه لمحل العثور وكان فى إنتظاره باقى المتهمين، ولدى وصوله فوجئوا بحضور المجنى عليه الأول برفقته فتعدوا عليهما بأسلحة بيضاء "سنجة ،2مطواة" مما أدى إلى وفاتهما ، وإستولوا على الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه الثانى، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه الأول ، كما أضافت المتهمة الأولى بتوجهها لمحل البلاغ مُستقلة مركبة "توك توك" قيادة "سائق ، مقيم بدائرة المركز" كان على علم بالواقعة "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها وادوات الجريمة.