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محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:04 مساءً
بعد توقف لمدة عام.. عودة الاجتماع الشهري لكهنة شبرا الشمالية
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
تخريج دفعة جديدة من مركز مارمرقس بوسط القاهرة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
منتخب اليد يهزم مقدونيا 31-26 في ثاني تجاربه الودية
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
سامي قمصان: خماسية الأهلي تاريخية وجمهور الأحمر بيحب الزيادة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
البرهان يعفي مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:03 مساءً
إصابة «ضباع» بفيروس كورونا في أمريكا لأول مرة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:02 مساءً
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رحلة اللاجئ يونس من ديكتاتورية بلاده إلى حرية أوروبا.. لينتهي أمره بالسجن في نهاية المطاف
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cnn arabic
السبت 30 أكتوبر 2021 12:43 مساءً
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