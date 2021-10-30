أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام -
بعد توقف لمدة عام.. عودة الاجتماع الشهري لكهنة شبرا الشمالية -
وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر -
«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر -
تخريج دفعة جديدة من مركز مارمرقس بوسط القاهرة -
متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة -
منتخب اليد يهزم مقدونيا 31-26 في ثاني تجاربه الودية -
سامي قمصان: خماسية الأهلي تاريخية وجمهور الأحمر بيحب الزيادة -
البرهان يعفي مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم -
إصابة «ضباع» بفيروس كورونا في أمريكا لأول مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 24 ساعة

Print
الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 24 ساعة الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 24 ساعة

الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية سحب السفير الكويتي في لبنان، كما طلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في البلاد، المغادرة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وجاء في بيان الخارجية الكويتية، بناء على البيانات الصادرة عنها بتاريخ 24 أبريل و14 أكتوبر و27 أكتوبر، واستناداً إلى ما يربط الكويت بالسعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك، تقرّر دولة الكويت استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان خلال 48 ساعة.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظراً لإمعان لبنان واستمراره في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة بردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة للمخدرات إلى الكويت وبقية دول المجلس.

وأكّدت أنها إذ تأسف لما آلت إليه الأمور، تؤكّد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء