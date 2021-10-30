أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام -
بعد توقف لمدة عام.. عودة الاجتماع الشهري لكهنة شبرا الشمالية -
وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر -
«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر -
تخريج دفعة جديدة من مركز مارمرقس بوسط القاهرة -
متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة -
منتخب اليد يهزم مقدونيا 31-26 في ثاني تجاربه الودية -
سامي قمصان: خماسية الأهلي تاريخية وجمهور الأحمر بيحب الزيادة -
البرهان يعفي مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم -
إصابة «ضباع» بفيروس كورونا في أمريكا لأول مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بكين تقرر غلق دور السينما بسبب ارتفاع إصابات كورونا

Print
بكين تقرر غلق دور السينما بسبب ارتفاع إصابات كورونا بكين تقرر غلق دور السينما بسبب ارتفاع إصابات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات العاصمة الصينية بكين إغلاق دور السينما، بسبب تسجيل ارتفاعات في الإصابات بكورونا قبل أقل من 100 يوم من الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في 4 فبراير المقبل.

وقالت البلدية، الجمعة إن كل دور السينما في منطقة شيتشنغ ستبقى مغلقة حتى 14 نوفمبر. وتضمّ المنطقة، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين.

وسجلت الصين 59 إصابة جديدة محلّية بكورونا على مستوى البلاد، وهو مستوى قياسي لم يُسجّل منذ منتصف سبتمبر.

ويعيش حاليًّا نحو ستة ملايين صيني في الحجر بسبب الإغلاق العام الاحترازي في المدن التي اكتُشفت فيها إصابات، وأمس الجمعة تم إلغاء نصف الرحلات تقريبًا من المطارين الرئيسيين في العاصمة، وتنصح السلطات بعدم مغادرة المدينة إلا للضرورة، فضلًا عن طلبها من سكان بكين تأجيل حفلات الزفاف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام

محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام

بعد توقف لمدة عام.. عودة الاجتماع الشهري لكهنة شبرا الشمالية

بعد توقف لمدة عام.. عودة الاجتماع الشهري لكهنة شبرا الشمالية

وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر

وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر