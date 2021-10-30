بكين تقرر غلق دور السينما بسبب ارتفاع إصابات كورونا

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قررت سلطات العاصمة الصينية بكين إغلاق دور السينما، بسبب تسجيل ارتفاعات في الإصابات بكورونا قبل أقل من 100 يوم من الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في 4 فبراير المقبل.

وقالت البلدية، الجمعة إن كل دور السينما في منطقة شيتشنغ ستبقى مغلقة حتى 14 نوفمبر. وتضمّ المنطقة، التي يسكنها أكثر من مليون شخص، أحياء واقعة غرب ساحة تيانانمين.

وسجلت الصين 59 إصابة جديدة محلّية بكورونا على مستوى البلاد، وهو مستوى قياسي لم يُسجّل منذ منتصف سبتمبر.

ويعيش حاليًّا نحو ستة ملايين صيني في الحجر بسبب الإغلاق العام الاحترازي في المدن التي اكتُشفت فيها إصابات، وأمس الجمعة تم إلغاء نصف الرحلات تقريبًا من المطارين الرئيسيين في العاصمة، وتنصح السلطات بعدم مغادرة المدينة إلا للضرورة، فضلًا عن طلبها من سكان بكين تأجيل حفلات الزفاف.