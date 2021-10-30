أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 17 وحدة صحية وإسعاف بمركز دار السلام -
بعد توقف لمدة عام.. عودة الاجتماع الشهري لكهنة شبرا الشمالية -
وفد هيئة تنمية الصعيد يزور قرية توماس وعافية على بحيرة ناصر -
«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر -
تخريج دفعة جديدة من مركز مارمرقس بوسط القاهرة -
متحدث الزمالك عن إقالة كارتيرون: الخسارة واردة ولا نتعامل بالقطعة -
منتخب اليد يهزم مقدونيا 31-26 في ثاني تجاربه الودية -
سامي قمصان: خماسية الأهلي تاريخية وجمهور الأحمر بيحب الزيادة -
البرهان يعفي مديري 4 بنوك حكومية من مناصبهم -
إصابة «ضباع» بفيروس كورونا في أمريكا لأول مرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار "الموهوبون العرب" لطلاب المرحلة الثانوية

Print
تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار "الموهوبون العرب" لطلاب المرحلة الثانوية تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار "الموهوبون العرب" لطلاب المرحلة الثانوية
للإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية

تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، اختبار "الموهوبون العرب"، بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك للإساهمة في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية.

وسيتم تطبيق الاختبار "عن بُعد" في وقت واحد، وهو متاح لطلاب المرحلة الثانوية المرشحين من جميع الدول العربية المشاركة من قِبل منسقي وزارات التعليم بتلك الدول.

ويُعدُّ الاختبار مقياساً علمياً لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، وتهدف موهبة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة في العالم العربي، والإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة نحو مستقبل زاهر.

وجرى تطوير مقياس خاص لهذه المبادرة "الموهوبون العرب" من قِبل مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يوائم الثقافة العربية، وهو خاص باكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية، كما يهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات الكامنة من خلال عدد من الأبعاد (المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا

"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا

غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة

غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة

"أدبي حائل" ينظم ندوة بعنوان "محجّة.. آفاق وطموحات" في موقع الجبل الأثري

"أدبي حائل" ينظم ندوة بعنوان "محجّة.. آفاق وطموحات" في موقع الجبل الأثري

"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية