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قمة العشرين.. تعرَّف على تقويم المناسبات الخاصة

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قمة العشرين.. تعرَّف على تقويم المناسبات الخاصة قمة العشرين.. تعرَّف على تقويم المناسبات الخاصة
تنطلق اليوم في روما وتتناول مستقبل العالم في أبرز القضايا الحساسة والطارئة عالمياً

قمة العشرين.. تعرَّف على تقويم المناسبات الخاصة

شهدت وستشهد قمة العشرين التي تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما 2021، جدولاً مزدحماً بالاجتماعات والمناسبات التي تتناول القضايا الحساسة والطارئة عالمياً.

وأورد الموقع المخصّص لقمة العشرين في روما 2021، جدول الفعاليات والاجتماعات التي شهدتها وستشهدها القمة بتقويمها الميلادي، كالتالي:

- 13 - 15 أكتوبر: الاجتماع الرابع للشيربا.

- 18 أكتوبر: قمة التأمين ANIA.

- 19 - 20 أكتوبر: القوى العاملة في مجال الصحة العامة: تحسين التدريب على الوقاية والتأهب والاستجابة للأزمات الصحية.

- 19 - 20 أكتوبر: النسخة الثانية للقمة المالية المشتركة - القمة العالمية لجميع بنوك التنمية العامة التي تستضيفهاCassa Depositi e Prestiti (CDP)، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبدعم من WFDFI وIDFC وAFD وجميع أعضاء التحالف المالي المشترك.

- 25 أكتوبر: ندوة Consob: تنظيم الابتكار في النظام المالي لتعزيز الانتعاش المرن.

- 27 أكتوبر: الاجتماع المشترك للشيربا ونواب المالية.

- 27 - 28 أكتوبر: قمة L20.

- 27 - 29 أكتوبر: اجتماع شيربا الخامس بما في ذلك اجتماع مشترك مع نواب المالية.

- 29 أكتوبر: الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة (وزراء المالية، ووزراء الصحة في VTC).

- 30 - 31 أكتوبر: قمة قادة مجموعة العشرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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