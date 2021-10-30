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المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء

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المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء المنيا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء

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شهدت مراكز شمال المنيا، غيوم، وإمطار خفيفة، مما دفع الأجهزة التنفيذية، لرفع درجة الاستعداد والطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، في ظل الاحوال الجوية.

كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية) .

وأكد «القاضي» ضرورة العمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية .

كما وجه «المحافظ» بتنفيذ تجارب عملية داخل مدارس المحافظة لتدريب الطلاب والعاملين داخل المدرسة على التعامل مع أي كارثة طبيعية .

المصرى اليوم

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