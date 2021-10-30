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قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينغيو، إن التقرير الأمريكي بشأن أصول ومصدر فيروس كورونا المستجد، غير علمي وغير دقيق، وفقا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية .

وأضاف بغض النظر عن عدد المرات التي يتم تحديث التقرير بشأن تقييم أصل فيروس كورونا المنشور من قبل الاستخبارات الأمريكية، فهو غير علمي تمامًا وسيقوض فقط البحث العلمي حول أصل ومصدر الفيروس الحقيقي وسيعمل على إضاعة البوصلة الحقيقية للجهود العالمية للعثور على مصدر الفيروس.

وأضاف بينغيو الولايات المتحدة ترفض الرد على شكوك المجتمع الدولي بشأن المختبر البيولوجي العسكري الأمريكي في فورت ديتريك وأكثر من 200 قاعدة أجنبية للتجارب البيولوجية في محاولة لإخفاء الحقيقة وتجنب المسؤولية.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوكالات المخابرات الأمريكية بـ«مضاعفة» جهود التحقيق، ومنحها 90 يوما لإعداد التقرير.