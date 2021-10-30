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أكدت وزارة الخارجية السعودية حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، معتبرة الجالية اللبنانية جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وأوضحت أنها لا تعتبر ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

واستدعت السعودية سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما أعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها الحرب في اليمن «عبثية» ويجب أن تتوقف.