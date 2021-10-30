«اقتصادية النواب»: سجن وادى النطرون منح المسجونين فرصة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني

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قال الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية من خلال التطوير الرائع وغير المسبوق داخل سجن وادى النطرون وماشاهدناه وشاهده العالم كله يؤكد أن مصر لا تسير فقط في تطبيق حقوق الانسان بأروع صورها داخل السجون المصرية ولكن مصر نجحت في أن يكون للمسجونين المصريين كل الحق في ممارسة حياتهم الطبيعية من خلال مشاركتهم الحقيقية في دعم الاقتصاد الوطني.

و اضاف «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم السبت أن الحكومة ووزارة الداخلية حققوا الانجازات المبهرة داخل مركز التأهيل بوادى النطرون خاصة الاهتمام الحقيقى بتحويل المسجونين إلى قوى منتجة وتوفير مراكز تسويق لبيع منتجاتهم وتحويل العائد المادى اليهم مؤكداً أن هذه السياسة تتمشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

و تابع أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة نموذجاً رائعاً في كل الملفات والقضايا التي تتعلق بحقوق الانسان خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أول قائد على مستوى العالم كله ينبه على قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل