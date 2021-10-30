إعادة عرض مسلسل «عشم إبليس» لعمرو يوسف في هذا الموعد

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ينتظر الفنان عمرو يوسف إعادة عرض حلقات مسلسله «عشم إبليس» للكاتب تامر ابراهيم والمخرج إسلام خيري، الذي تعرضه «MBC مصر» يومياً بداية من الإثنين في التاسعة مساءً.

يطرح المُسلسل فكرة الصراع المزمن بين الخير والشر، وبين القيم والأخلاق من جهة والطمع والانتهازية من جانب أخر، مضيئاً على كوامن النفس البشرية وما تعيشه من ضغوط الحياة اليومية، واعتبار الكثيرين أن المال والثروة هما الأساس، ولا يتوانون عن فعل أي شيء من أجله، حتى لو وصل الأمر إلى حد التصفية الجسديّة لأقرب المقربين منهم، وخصوصاً عندما تصل الأنانية إلى أقصى حدودها ويملأ الطمع القلوب والعقول.

مٌسلسل «عشم إبليس» يضم نخبة من النجوم منهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، دينا الشربيني، دلال عبدالعزيز، أحمد بدير، خالد كمال، نهى عابدين، مريم حسن، ضياء عبدالخالق، ولاء الشريف وأخرين.. وهو من تأليف تامر ابراهيم، وإخراج إسلام خيري.