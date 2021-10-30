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تنفي وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية

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الحكومة تنفي وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية تنفي وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر السعة السريرية المناسبة بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية سواء على مستوى الأسرّة العادية أو الرعاية المركزة، مُشيرةً إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، حيث يتم عمل مراجعة دورية لنسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات الحكومية، وذلك بهدف توزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم في تحقيق التوازن في القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات.

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