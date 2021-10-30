«إعلام النواب»: ترشيد استهلاك المياه ضرورة ومطلوب تدشين حملات توعية للمواطنين

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قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الموارد المائية من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم وجب تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والحملات الإعلانية لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وما سيعود على المواطن في المقام الأول قبل الدولة في هذه الحالة، خاصة وأن الجميع شريك أساسى في خطوة ترشيد الاستهلاك.

وأوضحت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي ينتهجها البعض من شأنها تساهم في الإسراف في المياه، وهنا ياتى دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، خاصة وان الدولة نفذت خلال الفترة الأخيرة العديد من المشروعات القومية العملاقة في الشرق الأوسط ولعل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تم افتتاحها بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، تعد أكبر محطة معالجة المياه ثلاثيًا في العالم، كل هذه الخطوات يجب ان تجد اهتمام من قبل المواطن وحرص على عدم الإسراف في استهلاك المياه في غير الأغراض المخصصة لها.

وأشارت أمين سر اللجنة، إلى أن ملف الموارد المائية من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير، ويجب أيضا في نفس الوقت عمل صيانة دورية لمحطات المياه لتقليل نسبة الفاقد من المياه النظيفة، وتنظيم العديد من الندوات التثقيفية واللقاءات الدورية والنزول للمواطن البسيط في الشارع للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات في ملف المياه بشكل عام.