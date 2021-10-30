مقترح برلماني بسرعة تشكيل غرفة عمليات للرقابة على الأسعار

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أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التموين لإنشاء غرفة عمليات عاجلة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسعار.

وقال محسب إنه نظرا لما تم رصده من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات فإنه يجب على الحكومة أن تشكل غرفة عمليات عاجلة قوامها من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لرصد أي تجاوزات من التجار في التلاعب في أسعار السلع والمنتجات بما يؤدي إلى زيادة أسعارها على المواطنين.

وتابع :«حقيقة الأمر فإن إنشاء غرفة عمليات عاجلة بالتنسيق بين الجهاز والتموين لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من عدم رفع الأسعار دون مبرر أو بشكل كبير، بالإضافة لزيادة منافذ البيع المتحركة للسلع من شأنه أن يخلق منافسة لصالح المواطنين».

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الغرفة ستفعل من آلية وجود اتصال مباشرة بين المواطنين والوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة في اليوم للرد على شكاوى المواطنين وفى نفس الوقت لردع كل من تسول له نفسه سواء برفع الأسعار أو احتكار السلع.