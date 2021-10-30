بريطانيا تتبرع بـ20 مليون جرعة لقاح للدول النامية

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قررت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام، لدول العالم النامية .

وتعهدت بريطانيا، خلال اجتماع قادة مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية هذا العام، بمنح ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات في إطار هدف المجموعة لتوفير مليار جرعة، وهي خطة قال منتقدوها إنها شديدة البطء.

وقالت بريطانيا إنها سلمت عشرة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى آلية كوفاكس التي تهدف للتوزيع العادل للقاحات، مضيفة أنها ستسليم عشرة ملايين جرعة أخرى في الأسابيع المقبلة ليصل الإجمالي إلى 30.6 مليون في 2021.

ومن المقرر أن تتبرع بريطانيا بما لا يقل عن 20 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا في 2022 فضلا عن التبرع بعشرين مليون جرعة من لقاح جونسون، والتي أمرت الحكومة بتوفيرها لآلية كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وفي سياق متصل، أعلن المشاركون في الاجتماع المشترك لوزراء المال والصحة في مجموعة العشرين، أمس الجمعة عن استعدادهم لزيادة إمداد الدول النامية بلقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك بهدف الوصول بمستوى التطعيم العالمي 40% بنهاية العام الحالي و70% بحلول منتصف عام 2022، وذلك حسب البيان الختامي الصادرعن الاجتماع الذي عقد في روما قبل قمة قادة المجموعة .

كما اتفق الوزراء على إنشاء مجموعة عمل معنية بالتمويل والصحة، تهدف إلى توسيع التعاون العالمي لمواجهة الوباء.

وكان مائة من القادة والوزراء السابقين من أنحاء العالم قد طالبوا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي يستضيف بلده قمة مجموعة العشرين، بمعالجة ما قالوا إنه توزيع غير عادل للقاحات.

ويجتمع قادة بلدان مجموعة العشرين الأكثر ثراء في العالم في روما في قمة يأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تحرز تقدما في التوصل إلى التزامات راسخة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل محادثات المناخ في قمة الأمم المتحدة (كوب 26) التي تعقد بمدينة جلاسجو في اسكتلندا.