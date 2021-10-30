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«عربية النواب»: أصبحت من أهم الدول في التعامل مع ملف السجون

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«عربية النواب»: مصر أصبحت من أهم الدول في التعامل مع ملف السجون «عربية النواب»: أصبحت من أهم الدول في التعامل مع ملف السجون

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إن الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، كشفت اهمية التطوير الذي حدث

وأضاف «أباظة» في بيان له اصدره اليوم السبت ان ماتم نشره عن هذه الزيارة من مختلف وسائل الاعلام الاقليمية والعالمية يؤكد أن اصبحت واحدة من أهم وأعرق الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا في التعامل مع ملف السجون خاصة بعد أن تصميم مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وأشار إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى تضم مجموعة من الورش المختلفة اضافة إلى منطقة التأهيل والإنتاج ومناطق «الزراعات المفتوحة- الصوب الزراعية- الثروة الحيوانية والداجنة- المصانع والورش الانتاجية» ووجود منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية وتخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته، أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

المصرى اليوم

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