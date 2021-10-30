حضور محدود في انتخابات نادي الصحفيين والنتيجة تنتظر اكتمال النصاب القانوني

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بدأ أعضاء نادي الصحفيين النهري إجراءات التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنادى الصحفيين النهرى، وذلك استعدادا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادى، المقرر إقامتها اليوم حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، وسط حضور محدود للناخبين، وتوقع عزت إلياس، مدير النادي، زيادة الأعداد خلال الساعات القادمة.

وتجرى العملية الانتخابية داخل مقر النادى بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور 20%، ويستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة السابعة مساء .

وأكدت إدارة نادى الصحفيين أن انتخابات مجلس الإدارة تجرى اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر بمقر النادى، وأنه تم إجراء كافة التجهيزات، مضيفة أن عدد المرشحين لمنصب الرئيس، ولأمانة الصندوق، والعضوية يبلغ 7 مرشحين، وهو ما يعني أن إعلان فوز المرشحين ينتظر اكتمال النصاب القانوني للجمعية.