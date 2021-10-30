إعترافات ذئب دهشور المسن :استدرجت فتاة معاقة ف وأفقدها عذريتها

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أدلى ذئب بشرى "مسن"باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق بالجيزة بعد ان تم ضبطه بتهمة إغتصاب فتاة معاقة بمنطقة دهشور ،إعترف المسن أنه قام باستدراج المجني عليها إلي منزله المجاور لمنزل الضحية مستغلاً إعاقتها الذهنية وعدم قدرتها على التعبير عن نفسها او ما حدث لها وقام بالتعدي عليها جنسياً وأفقدها عذريتها.

وقال المتهم انه يسكن فى منطقة زاوية دهشور منذ فترة طويلة بالقرب من مسكن فتاة معاقة ذهنيا وأنه قرر فى لحظة شيطان ان يمارس معها الرزيلة وانه أجبرها على خلع ملابسها تحت تهديد السلاح الابيض وقام باغتصابها ،بدات الفتاة المعاقة تصرخ لكنه لم يرحم توسلاتها وقلة حيلتها وصمم على اتمام مهمته حتى فرغ طاقته ثم تركها ترتدى كلابسها وتهرب بفضيحتها من شقته .

اعتقد الذئب المسن انه سيفلت بجريمته معتمدا على ان الفتاة المعاقة لن تستطيع الارشاد عنه لكنها خيبت ظنه ،لملمت المعاقة بقايا جسدها المتهالك واتجهت لاسرتها وهى تبكى واشارت الى جسدها واماكن عفتها فادركت الاسرة ما تعرضت له ابنتهم من خطر.

قامت الاسرة بابلاغ رجال الشرطة فى البدرشين بقيام مسن باغتصاب ابنتهم المعاقة وتوجهت قوة صحبة الضحية إلى مكان الواقعة وتم ضبطه داخل منزله بقرية زاوية دهشور بدائرة المركز .