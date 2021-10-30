أخبار عاجلة

«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة» -
استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة -
محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة -
استشاري يحذر من الزواج بشخص يشبه الأب لهذا السبب -
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف شوارع حي شرق مدينة سوهاج بـ«الإنترلوك» -
تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط «الميت» الهارب من حكم بالمؤبد وبحوزته حشيش وشابو بقنا

Print
ضبط «الميت» الهارب من حكم بالمؤبد وبحوزته حشيش وشابو بقنا ضبط «الميت» الهارب من حكم بالمؤبد وبحوزته حشيش وشابو بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا السبت من ضبط شقي خطر سرقات وشهرتة «الميت»، والهارب من حكم بالمؤبد بمنطقة المنشية بمدينة قنا

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بضبط هارب من مؤبد.

كلبش - صورة أرشيفية

كشفت تحريات الرائد بسام جمال معاون مباحث قسم قنا قيام قوة أمنية بقيادة النقيب محمود السوالمى بمباحث القسم من ضبط المدعو «هيثم. م.م» وشهرتة الميت شقى خطر سرقات وتبين أنه هارب من حكم بالمؤبد غيابيا بتهمة الاتجار في المواد المخدرة فتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عمرو الدردير: الزمالك فاز «3-2» في شوط القمة الثاني.. والأهلي «محظوظ»

عمرو الدردير: الزمالك فاز «3-2» في شوط القمة الثاني.. والأهلي «محظوظ»

«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة»

«السياحة» و«قومي المرأة» ينظمان ورشة عمل «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة»

استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة

استشاري يوضح أسباب فشل جراحات السمنة المفرطة

محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظ قنا يعلن عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة