ضبط «الميت» الهارب من حكم بالمؤبد وبحوزته حشيش وشابو بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا السبت من ضبط شقي خطر سرقات وشهرتة «الميت»، والهارب من حكم بالمؤبد بمنطقة المنشية بمدينة قنا

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بضبط هارب من مؤبد.

كلبش - صورة أرشيفية

كشفت تحريات الرائد بسام جمال معاون مباحث قسم قنا قيام قوة أمنية بقيادة النقيب محمود السوالمى بمباحث القسم من ضبط المدعو «هيثم. م.م» وشهرتة الميت شقى خطر سرقات وتبين أنه هارب من حكم بالمؤبد غيابيا بتهمة الاتجار في المواد المخدرة فتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.