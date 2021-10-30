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جامعة الإسكندرية في المرتبة 738 عالميًا بتصنيف US News الأمريكي لعام 2022

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جامعة الإسكندرية في المرتبة 738 عالميًا بتصنيف US News الأمريكي لعام 2022 جامعة الإسكندرية في المرتبة 738 عالميًا بتصنيف US News الأمريكي لعام 2022

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قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن التقرير السنوي الثامن لأفضل الجامعات العالمية في مجلة U.S. News & World Report لعام 2022، أعلن أن جامعة الإسكندرية شغلت المرتبة 738 عالمياً بتقدم 52 مركز عن العام الماضي، كما شغلت المركز 17 على مستوى الجامعات الأفريقية والرابع على المستوى المحلي. وقد تميزت جامعة الإسكندرية في 7 برامج وتخصص حيث شغلت المرتبة 158 في مجال علوم الصيدلة والسموم، والمركز 385 في النبات وعلم الحيوان، والمركز 397 في الهندسة الكهربية والإلكترونية، والمركز 435 في الطب السريري، والمركز 561 في الهندسة، والمركز 638 في الكيمياء، والمركز 678 في علوم المواد.

وأضاف أن التقرير اعتمد في مقارنته للجامعات العالمية على البرامج الجامعية أو برامج الدراسات العليا وليس فقط على البحث الأكاديمي للجامعات وسمعتها كما يحدث في التصنيفات الأخرى، لكي يساعد الطلاب المتقدمين للدراسة على اختيار الجامعات المناسبة لهم بدقة،و شمل ترتيب هذا العام أفضل 1750 جامعة عالمية في أكثر من 90 دولة،وتم الاستعانة بمنصة Clarivate ™ الأمريكية، مع وجود شرط يجب أن تحققه الجامعة لإدراجها في هذا التصنيف وهو نشر 1250 بحث عل الأقل خلال الفترة 2015 – 2019 حيث تقدم 1849 جامعة تم منها تصنيف 1750 جامعة أستخدم التصنيف المؤشرين التاليين: أ) سمعة البحث العالمية (12.5٪)، وسمعة البحث الإقليمي (12.5٪) خلال السنوات الخمس الأخيرة بالاستعانة بمسح السمعة الأكاديمية لأفضل الجامعات العالمية من مجال البحث العلمي. ب) المؤشرات الببليومترية والتي تعتمد على بيانات منصة Clarivate's Web of Science ™ والتي تحتوي على أكثر من 21100 من المجلات العلمية الأكثر نفوذاً وموثوقية في جميع أنحاء العالم في العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية لفترة خمس سنوات من 2015 إلى 2019.

وأوضح "قنصوة" أن المؤشر اشتمل على المعايير التالية: المنشورات (10٪)، الكتب (2.5٪)، المؤتمرات (2.5٪)، تأثير الاقتباس المعياري (10٪)، يعتبر هذا المعيار أحد المقاييس الأساسية لأداء البحث ويتم استخدامه من قبل هيئات تقييم البحوث المختلفة على مستوى العالم، إجمالي الاستشهادات (7.5٪)، عدد الأبحاث التي تم الاستشهاد بها في أعلى قائمة 10٪ (12.5٪)، النسبة المئوية لإجمالي الأبحاث التي تعد من بين أكثر 10٪ اقتباسًا (10٪)، التعاون الدولي (5٪).

المصرى اليوم

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