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عرض فيلم«معركة الوعي» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

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عرض فيلم«معركة الوعي» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء عرض فيلم«معركة الوعي» بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

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يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز وإشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير مركز الثقافة السينمائية عروضه وانشطته يوم الأربعاء ٣ نوفمبر .

ومن المقرر عرض فيلم«معركة الوعي» للمخرج مختار على، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي د.ياقوت الديب بمشاركة مخرج الفيلم وصناع العمل .
يذكر أن الفيلم يتناول عدة بطولات تذكر لأول مرة لمجموعة من الجنرالات والقادة خلال معارك أكتوبر المجيدة.
ويقام العرض في الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف، بالقاهرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا وضرورة ارتداء «الكمامة»داخل المركز .

المصرى اليوم

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