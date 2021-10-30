الأقمار الصناعية تكشف تقلبات جديدة في الطقس.. وتحذير عاجل من الأرصاد: اتخذوا كل التدابير

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس ودرجة الحرارة وسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، مؤكدة على زيادة كميات الأمطار لتكون متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد حتى محافظتي القاهرة والجيزة.

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خريطة سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها إلى وجود غطاء سحابي استوائي يمتد على شمال البلاد، ليؤكد فرص سقوط الأمطار خلال الساعات وتخلتف شدتها من مكان إلى آخر مع سماع دوي أصوات الرعد.

وأكدت أن صور الأقمار الصناعية تكشف تكاثر السحب الرعدية الممطرة على السواحل الغربية التي تسبب في سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تمتد الأمطار الخفيفة على القاهرة والجيزة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى رعدية غدا الأحد 31 أكتوبر على مناطق متفرقة من شمال الدلتا على فترات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، مع سقوط الأمطار متوسطة على بعض المناطق في القاهرة الكبري ووسط الدلتا على فترات بنسبة 30%.

سقوط الأمطار في القاهرة والسواحل الشمالية

حذرت هيئة الأرضاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الامطار والآثار الناجمة عنها.