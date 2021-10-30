أخبار عاجلة

تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
قبل خوض الانتخابات .. ارتياح بين أعضاء مجلس الأهلي بعد خماسية الزمالك -
ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني -
رئيس النيجر يدعو مواطنيه للاعتماد على الجيش في مكافحة الإرهابيين -
وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي -
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

G20 إحداها.. هنا عوامل ومقومات تدعم طلب المملكة استضافة "إكسبو 2030"

Print
G20 إحداها.. هنا عوامل ومقومات تدعم طلب المملكة استضافة "إكسبو 2030" G20 إحداها.. هنا عوامل ومقومات تدعم طلب المملكة استضافة "إكسبو 2030"
يبلورها "الشنبري" منوهًا بإيمان ولي العهد بأهمية التجمع الإنساني لتحقيق التكامل

G20 إحداها.. هنا عوامل ومقومات تدعم طلب المملكة استضافة

أكد عضو جمعية الاقتصاد حسام الشنبري لـ"سبق"، أن إعلان سمو ولي العهد التقدم باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 يأتي بعد سلسلة قمم ونجاحات ومبادرات قدمتها ولا تزال تقدمها الرياض على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيدًا لدورها الريادي والاقتصادي في المجالات كافة، خاصة بعد النجاح الكبير لقمم متتالية خلال السنوات الأخيرة كانت أبرزها قمة العشرين في العام 2020، وشهدنا أيضًا خلال الأسبوع الماضي قمة الشرق الأوسط الأخضر، وهذه جميعها عوامل مؤثرة وكبيرة تدعم طلب استضافة مثل هذا التجمع والمحفل الإنساني والثقافي الكبير.

وأبان "الشنبري" أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 ستكون متزامنة مع تحقيق خطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، بعد أن استثمرت الرياض في مشاريع رأسمالية نوعية في البنية التحتية لقطاعات عديدة كالصحة والتعليم والسياحة والترفية والقطاعات الخدمية.

واختتم أن ذلك يأتي إيمانًا من سمو ولي العهد بأهمية التجمع الإنساني للتبادل الفكري والثقافي والتعايش الحضاري، وتقديم شعوب المنطقة للعالم ككل بما ينعكس على رخاء وازدهار ونماء الدول، وليس فقط المملكة، وفي شتى المجالات والقطاعات التي يكون فيها مثل هذا النوع من المعارض الدولية، وبما يخدم التبادل التجاري الحر وبشكل يتقاطع مع مفاصل قطاعي السياحة والترفيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء