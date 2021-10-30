G20 إحداها.. هنا عوامل ومقومات تدعم طلب المملكة استضافة "إكسبو 2030"

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يبلورها "الشنبري" منوهًا بإيمان ولي العهد بأهمية التجمع الإنساني لتحقيق التكامل

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية حسام الشنبري لـ"سبق"، أن إعلان سمو ولي العهد التقدم باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 يأتي بعد سلسلة قمم ونجاحات ومبادرات قدمتها ولا تزال تقدمها الرياض على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيدًا لدورها الريادي والاقتصادي في المجالات كافة، خاصة بعد النجاح الكبير لقمم متتالية خلال السنوات الأخيرة كانت أبرزها قمة العشرين في العام 2020، وشهدنا أيضًا خلال الأسبوع الماضي قمة الشرق الأوسط الأخضر، وهذه جميعها عوامل مؤثرة وكبيرة تدعم طلب استضافة مثل هذا التجمع والمحفل الإنساني والثقافي الكبير.

وأبان "الشنبري" أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 ستكون متزامنة مع تحقيق خطط واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، بعد أن استثمرت الرياض في مشاريع رأسمالية نوعية في البنية التحتية لقطاعات عديدة كالصحة والتعليم والسياحة والترفية والقطاعات الخدمية.

واختتم أن ذلك يأتي إيمانًا من سمو ولي العهد بأهمية التجمع الإنساني للتبادل الفكري والثقافي والتعايش الحضاري، وتقديم شعوب المنطقة للعالم ككل بما ينعكس على رخاء وازدهار ونماء الدول، وليس فقط المملكة، وفي شتى المجالات والقطاعات التي يكون فيها مثل هذا النوع من المعارض الدولية، وبما يخدم التبادل التجاري الحر وبشكل يتقاطع مع مفاصل قطاعي السياحة والترفيه.