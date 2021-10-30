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منها الشفق القطبي.. فلكية جدة: هذا ما ستحدثه العاصفة الجيومغناطيسية على الأرض

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منها الشفق القطبي.. فلكية جدة: هذا ما ستحدثه العاصفة الجيومغناطيسية على الأرض منها الشفق القطبي.. فلكية جدة: هذا ما ستحدثه العاصفة الجيومغناطيسية على الأرض
قالت الجمعية: يمكن أن تستمر عواصف من الفئة G1 وG2 الأقل خلال غد الأحد

منها الشفق القطبي.. فلكية جدة: هذا ما ستحدثه العاصفة الجيومغناطيسية على الأرض

قالت الجمعية الفلكية بجدة، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث عاصفة جيومغناطيسية قوية من الفئة G3، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، عندما سيصل الانبعاث الكتلي الاكليلي (سحابة من الغاز المتأين) الذي قذفه التوهج (X) يوم الخميس بشكلٍ غير مباشر نحو المجال المغناطيسي للأرض.

وأضافت: يمكن لمثل هذه العواصف أن تتسبّب في ظهور أضواء الشفق القطبي، بحيث يمكن المشاهدة إلى أقصى جنوب القطب الشمالي (عادةً خط العرض الجيومغناطيسي 50 درجة) علماً بأنه يمكن أن تستمر عواصف من الفئة G1 وG2 الأقل خلال يوم الأحد 31 أكتوبر وتستمر بذلك رؤية أضواء الشفق القطبي ولا توجد تأثيرات أخرى.

وتابعت: يظهر التسجيل الانبعاث الكتلي الإكليلي تقذفه البقعة الشمسية AR2887 الكبيرة إلى الفضاء في 28 أكتوبر، وبحسب قياسات مرصد سوهو الفضائي، فذلك الانبعاث يندفع بعيداً عن الشمس بسرعة تزيد على 1260 كيلو متراً بالثانية.. وهي ناتجة من اصطدام البروتونات الشمسية بكاميرا مرصد سوهو الفضائي.

وقالت: تلك الجسيمات تسارعت باتجاه مرصد سوهو الفضائي (وباتجاه الأرض) بوساطة موجات الصدمة في الانبعاث الكتلي الإكليلي، ووصلت البروتونات إلينا في أقل من ساعة بعد حدوث التوهج يوم الخميس.. أما الانبعاث نفسه فسوف يستغرق أكثر من يومين لعبور المسافة بين الشمس والأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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