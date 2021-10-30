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أعلنت الحكومة، ـمس زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من بينها مصانع الحديد والاسمنت من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%، في خطوة تضييف مزيدا من الأعباء على المصانع المحلية، وسيكون لها انعكاس مباشر على زيادة أسعار بيع الحديد والاسمنت محليا.

وشهدت أسعار بيع الحديد خلال الأسبوعين الماضيين زيادات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الخامات العالمية، حيث تواصل أسعار الخردة والبليت زياداتها في البورصات العالمية للأسبوع الرابع على التوالي دون توقف، فيما استقرت أسعار خام الحديد عن نفس معدلاتها المرتفعة خلال الأسبوع الاخير من أكتوبر الجاري.

ووفقا للنشرة الأسبوعية لأسعار المعادن الصادرة عن غرفة الصناعات المعدنية فقد تجاوزت أسعار الخردة حاجز 505 دولار للطن وهو اعلي معدل تسجله الأسعار في البورصات العالمية، كما ارتفع سعر البليت إلى 720 دولار للطن، واستقر سعر خام الحديد عن 119 دولار للطن.

ولجأت مصانع الحديد المصرية خلال الأسبوعين الماضين إلى تمرير زيادات في الأسعار بيع الحديد بلغ متوسطها 1000 جنيه في الطن لمواكبة الزيادات في الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج.

ومع دخول قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، من المتوقع ان تعلن المصانع عن زيادات سعرية جديدة وذلك بحسب محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم للأوراق المالية، مشير إلى ان أسعار كافة سلع مواد البناء تشهد زيادات جديدة بفعل قرار زيادة أسعار الغاز.

وبرر ماهر قرار الحكومة، بان أسعار بيع الغار العالمية ارتقعت مؤخرا بشدة لتصل إلى متوسط 6 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية في ابريل الماضي.

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار بيع الحديد والاسمنت في مستهل تعاملات اليوم وأمس لم تشهد أي تحركات حتي الان، متوقعا ان تعلن المصانع عن زيادات جديدة الأيام المقبلة.

و يعد سعر الغاز الطبيعي مكون مهم في تكلفة انتاج سلعتي حديد التسليح والاسمنت باعتبارهما من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تعتمد اغلب مصانع الاسمنت على الغاز الطبيعي في الإنتاج بعد تحولها عن استخدام الفحم السنوات الماضية.

وبلغ متوسط الزيادة في سعر بيع الحديد الأسبوع الماضي نحو 1000جنيه للطن، ليصل متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة، مقابل 14.30 ألف جنيه سابقا، متوقعًا أن يصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن أو 16 الف، كما بلغ متوسط سعر بيع الاسمنت 1050 وحتي 1200 جنيه للطن.

وتعد أسعار الحديد والإسمنت، أحد المؤشرات الأساسية في السوق، إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية والتي اتجهت إلى الزيادة، ثم تلاها انخفاض لترتفع مجددًا، وإن كانت بمستويات أقل من السابقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار، إذ كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

أسعار الحديد اليوم السبت 30 أكتوبر 2021:

1- اسعار الحديد بشاي 15.35 ألف جنيه للطن.

2- أسعار الحديد المراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن.

3- أسعار حديد الجارحي 15.25 ألف جنيه للطن.

4- أسعار الحديد الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن.

5- أسعار الحديد عز 15 ألف جنيه للطن.

6- أسعار الحديد السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 30 أكتوبر 2021:

1- سعر أسمنت النصر 1055 جنيها للطن.

2- سعر أسمنت لافارج «المخصوص» 1060 جنيه للطن.

3- أسمنت وادي النيل 1040 جنيه للطن.

4- سعر أسمنت حلوان 1065 جنيه للطن.

5- سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيه للطن.

6- سعر اسمنت السويدي 1125 جنيه للطن.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.