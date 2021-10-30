أخبار عاجلة

تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
قبل خوض الانتخابات .. ارتياح بين أعضاء مجلس الأهلي بعد خماسية الزمالك -
ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني -
رئيس النيجر يدعو مواطنيه للاعتماد على الجيش في مكافحة الإرهابيين -
وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي -
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

«منتجي الدواجن»: استقرار الدواجن والبيض محليا

Print
«منتجي الدواجن»: استقرار أسعار الدواجن والبيض محليا «منتجي الدواجن»: استقرار الدواجن والبيض محليا

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الدواجن والبيض استقرار وفقا لإتحاد منتجي الدواجن، اليوم السبت، حيث سجل البيض الأبيض / الأحمر 44.5 جنيه، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلي.

فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين وفقا لأسعار الاتحاد بين 28.5 إلى 29 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت بين 10 إلى 10.5 جنيها .

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بأسعار رمزية.. جامعة الإسكندرية تنظم معرض ملابس لطلابها بكلية السياحة والفنادق

بأسعار رمزية.. جامعة الإسكندرية تنظم معرض ملابس لطلابها بكلية السياحة والفنادق

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق