"سليمان الحبيب" يوفر اللقاحات للإنفلونزا الموسمية بكافة مستشفياته بالمملكة

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آمن ويتسم بالفعالية العالية ولا يتعارض مع لقاح كوفيد-19

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أنها قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للدور الطليعي للمجموعة في تقديم رعاية صحية متكاملة، وإسهاماً منها في الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض التي تزداد معدلات انتشارها مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً الإنفلونزا الموسمية التي تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وتصيب أعداداً كبيرة من الناس في مختلف بقاع العالم.

ويعد هذا اللقاح، بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، آمناً ويتسم بالفعالية العالية ولا يتعارض مع لقاح كوفيد-19، وهو الأفضل لتجنب الإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وتشدد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًّا للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق، وخاصة أولئك المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والربو، بالإضافة لكبار السن والحوامل والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي، وكذلك المصابون بضعف المناعة.

وينصح بأخذ التطعيم قبل دخول فصل الشتاء مع ضرورة الالتزام بالابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن ضعيفة التهوية وتجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بالأمراض المعدية، والابتعاد عن الرذاذ المتطاير نتيجة العطس أو السعال؛ إذ إنه يعد من أهم طرق انتقال العدوى إلى الشخص السليم.

وينصح كذلك بالاهتمام بغسل الأيدى باستمرار واستخدام المطهرات الكحولية واتباع نظام غذاء صحي، وهذه الإجراءات الاحترازية تحمي بإذن الله من الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ساهمت بفعالية كبيرة في تنفيذ خطط وزارة الصحة، سواء فيما يتعلق بتوفير تطعيمات الإنفلونزا، أو لقاح كوفيد 19، كما قدمت الرعاية الصحية للمصابين عبر كافة مستشفياتها، ووظفت سعتها التنويمية الكبيرة في العناية المركزة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية.