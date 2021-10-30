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أمريكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

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أمريكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال أمريكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال
ستقدم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه

أمريكا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد - 19 من شركة فايزر للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديداً حول مَن يجب أن يحصل عليه، وكيفية توزيعه، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومَي 2 و3 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب "بلومبرج".

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن قرارها الأخير استند إلى تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مدخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة، الذين صوّتوا بأغلبية ساحقة لمصلحة إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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