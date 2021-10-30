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شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور تراجع، اليوم السبت، حيث سجل كيلو بلطى 1 من 22 إلى 24 جنيها، وكيلو بلطى 2 من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو بلطى اسوانى من 17 إلى 37 جنيها، وكيلو فلية بلطى من 30 إلى 110 جنيها، وكيلو قشر بياض من 60 إلى 100 جنيها، وكيلو بياض املس 1 (بلدى) من 60 إلى 100 جنيه.

وسجل بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 إلى 40 جنيها، وكيلو قراميط – شيلان من 10 إلى 20 جنيها، وكيلو ثعابين من 50 إلى 220 جنيها، وكيلو مكرونة خليجى من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مكرونة سويسي من 40 إلى 60 جنيها، وكيلو مكرونة مجمدة من 20 إلى 30 جنيها.

فيما سجل كيلو سمك موسى من 90 إلى 130 جنيها، وكيلو سبيط- كاليماري – سابيا من 110 إلى 170 جنيها، وكيلو قرش من 30 إلى 40 جنيها، وكيلو كابوريا من 30 إلى 130 جنيها، وكيلو مرجان 1 من 30 إلى 40 جنيها، ومرجان 2 من 20 إلى 28، ومرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيها .

وسجل كيلو الجمبري الجامبو من سعر: 400 إلى سعر: 460 جنيها، وكيلو جمبري 1 من سعر: 300 إلى سعر: 360 جنيها، وكيلو جمبري 2 من سعر: 200 إلى سعر: 260 جنيها، وكيلو جمبري 2 مجمد من سعر: 85 إلى سعر: 165 جنيها، وكيلو جمبري 3 من سعر: 90 إلى سعر: 170 جنيها، وكيلو بوري 1 من سعر: 40 إلى سعر: 50 جنيها، وبوري 2 من سعر: 32 إلى سعر: 38 جنيها .