أخبار عاجلة

تحديث بيانات مستفيدي بر المجاردة -
"المعجب" يصل القاهرة للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية -
أحمد كريمة يطالب بإقامة مزارع في الصحراء لـ«أصحاب السوابق» بعد خروجهم من السجون -
وزير القوى العاملة يكشف شروط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا -
يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي -
قبل خوض الانتخابات .. ارتياح بين أعضاء مجلس الأهلي بعد خماسية الزمالك -
ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني -
رئيس النيجر يدعو مواطنيه للاعتماد على الجيش في مكافحة الإرهابيين -
وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي -
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تراجع الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ24 جنيهًا

Print
تراجع أسعار الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ24 جنيهًا تراجع الأسماك في سوق العبور .. والبلطي بــ24 جنيهًا

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت الأسماك في سوق العبور تراجع، اليوم السبت، حيث سجل كيلو بلطى 1 من 22 إلى 24 جنيها، وكيلو بلطى 2 من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو بلطى اسوانى من 17 إلى 37 جنيها، وكيلو فلية بلطى من 30 إلى 110 جنيها، وكيلو قشر بياض من 60 إلى 100 جنيها، وكيلو بياض املس 1 (بلدى) من 60 إلى 100 جنيه.

وسجل بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 إلى 40 جنيها، وكيلو قراميط – شيلان من 10 إلى 20 جنيها، وكيلو ثعابين من 50 إلى 220 جنيها، وكيلو مكرونة خليجى من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مكرونة سويسي من 40 إلى 60 جنيها، وكيلو مكرونة مجمدة من 20 إلى 30 جنيها.

فيما سجل كيلو سمك موسى من 90 إلى 130 جنيها، وكيلو سبيط- كاليماري – سابيا من 110 إلى 170 جنيها، وكيلو قرش من 30 إلى 40 جنيها، وكيلو كابوريا من 30 إلى 130 جنيها، وكيلو مرجان 1 من 30 إلى 40 جنيها، ومرجان 2 من 20 إلى 28، ومرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيها .

وسجل كيلو الجمبري الجامبو من سعر: 400 إلى سعر: 460 جنيها، وكيلو جمبري 1 من سعر: 300 إلى سعر: 360 جنيها، وكيلو جمبري 2 من سعر: 200 إلى سعر: 260 جنيها، وكيلو جمبري 2 مجمد من سعر: 85 إلى سعر: 165 جنيها، وكيلو جمبري 3 من سعر: 90 إلى سعر: 170 جنيها، وكيلو بوري 1 من سعر: 40 إلى سعر: 50 جنيها، وبوري 2 من سعر: 32 إلى سعر: 38 جنيها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بأسعار رمزية.. جامعة الإسكندرية تنظم معرض ملابس لطلابها بكلية السياحة والفنادق

بأسعار رمزية.. جامعة الإسكندرية تنظم معرض ملابس لطلابها بكلية السياحة والفنادق

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

"الجبر" تقدم 14 سيارة بأسعار مخفضة مساهمة في "تاكسي" جمعية "بناء"

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق