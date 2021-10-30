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تباين الفاكهة بسوق العبور .. والبرتقال بـ3.5 جنيه

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تباين أسعار الفاكهة بسوق العبور .. والبرتقال بـ3.5 جنيه تباين الفاكهة بسوق العبور .. والبرتقال بـ3.5 جنيه

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شهدت الفاكهة بسوق العبور، تباين خلال تعاملات اليوم السبت، حيث سجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيها للكيلو، والبرتقال أبوسرة 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، وكيلو اليوسفى من سعر 6 إلى 9 جنيهات، وجريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، وكيلو ليمون بلدى من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو ليمون اضاليا 4 جنيهات للكيلو .

فيما سجل عنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيها للكيلو، وعنب رومى أحمر 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو التفاح الأمريكى الايطالى 17 إلى 23 جنيها، كيلو التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، وكيلو التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو بلح سمانى من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو بلح زغلول من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو بلح رملى من 5 إلى 8 جنيهات، والموز البلدي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو .

وسجل كيلو تين برشومى 7 إلى 13 جنيها، وكيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، وكيلو رمان من 4 إلى 7 جنيهات، وكيلو كانتلوب من 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو كاكا من 9 إلى 13 جنيها، وكيلو مانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيها، وكيلو مانجو بلدى من 12 إلى 18 جنيها، وكيلو مانجو فص من 20 إلى 40 جنيها، وكيلو مانجو كنت من 15 إلى 20 جنيها، وكيلو مانجو نعومى من 19 إلى 25 جنيها، وكيلو بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 24 إلى 32 جنيها .

المصرى اليوم

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