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تراجع الخضروات في سوق العبور .. و الطماطم 4 جنيهات

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تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور .. و الطماطم 4 جنيهات تراجع الخضروات في سوق العبور .. و الطماطم 4 جنيهات

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شهدت الخضروات في سوق العبور، تراجع خلال تعاملات اليوم السبت ، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين 2.5 إلى 4.00 جنيه للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.5 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيه، والفلفل الرومي بـ5 جنيهات، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2.00 إلي 4.00 جنيهات، ووصل الجزر ما بين 3.00 إلى 5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيه، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 إلى 4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيه.

المصرى اليوم

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