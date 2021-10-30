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ضبط 80 كيلوجرام لحوم فاسدة وتحرير محضرين في حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

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ضبط 80 كيلوجرام لحوم فاسدة وتحرير محضرين في حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ضبط 80 كيلوجرام لحوم فاسدة وتحرير محضرين في حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

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ضبط 80 كجم لحوم فاسدة وتحرير محضرين خلال حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الحملات التفتيشية والرقابية والتي أجرتها مديرية الطب البيطري لكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، حيث قامت لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالتنسيق مع مباحث لتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة.

وأشار محافظ الغربية أن الحملات التفتيشية والرقابية تهدف في المقام الأول إلى حماية المستهلك، التأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستخدام ومواجهة جشع التجار، ذلك إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق عامة والمنتجات الغذائية خاصة.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 2 محضر وضبط 80 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 30 كجم "سجق، كبده ولحوم مفرومة"، إلى جانب ضبط 50 كجم كفتة وبرجر دون بيانات.

وتم سحب العينات والتحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

المصرى اليوم

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