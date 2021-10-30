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حضور جماهيري كبير لأولي حفلات «صوت السينما» من داخل قصر عابدين (صور)

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حضور جماهيري كبير لأولي حفلات «صوت السينما» من داخل قصر عابدين (صور) حضور جماهيري كبير لأولي حفلات «صوت السينما» من داخل قصر عابدين (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

وسط حضور جماهيري كبير ولافت، أنطلقت مساء الجمعة أولى حفلات «صوت السينما» من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري الذي نظمته مجموعة «mbc».

حفل صوت السينما

وعلى مدار أكثر من ساعتين وفي أجواء من سحر التاريخ أتيحت الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة أجواء الزمن الجميل والإستمتاع بتراث السينما المصرية الغني والعريق مع صوت النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث إستمنع الحضور بالعديد ومن الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها «عشانك يا قمر» و«أهواك» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، «حاجة غريبة» لشادية وعبدالحليم من فيلم معبودة الجماهير، وغيرها العديد من الأغاني الأخري الشهيرة والمميزة.

حفل صوت السينما

ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير على حضور حفل «صوت السينما» تقرر إقامة حفل إضافي ثان اليوم «السبت» 30 أكتوبر على نفس نسق الحفل الأول.
يُذكر أن «صوت السينما» هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للإحتفال بتراث الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».

المصرى اليوم

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