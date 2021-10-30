مجددا.. صحة شمال سيناء تناشد المواطنين بالتطعيم بلقاح كورونا

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ناشدت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، مجددا المواطنين بالتطعيم بلقاح كورونا، في مراكز التطعيم المنتشرة على مستوي المحافظة، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وقالت المديرية في بيان لها، إن سلامتك وسلامة أسرتك بين يديك، عليك التوجه إلى اقرب مركز لتلقي لقاح كورونا، قلل من خطر اصابتك انت واسرتك بفيروس كورونا.

أشارت المديرية إلى وجود 11 مركزًا لتلقي لقاح فيروس كورنا على مستوي المحافظة، فضلًا عن التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بوزراة الصحة على شبكة الانترنت، وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.