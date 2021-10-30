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74 مشاركة من مختلف القارات.. استمرار فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم بشرم الشيخ

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74 مشاركة من مختلف القارات.. استمرار فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم بشرم الشيخ 74 مشاركة من مختلف القارات.. استمرار فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم بشرم الشيخ

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لليوم الثالث تتواصل بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت وبمشاركة ٧٤ متسابقة من ملكات جمال العالم من مختلف الدول فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم التي تنظمها مدينة شرم الشيخ، بعد منافسة ساخنة مع عدة مدن سياحية عالمية.

وتم إعداد برنامج حافل للمتسابقات تضمن زيارة العديد من المعالم السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية تتنافس فيها المتسابقات لإظهار مهاراتهم في كافة الأنشطة، ويشمل البرنامج زيارة الأماكن المختلفة في مدينة شرم الشيخ الخلابة ورحلة سفاري وسط الصحراء ووسط جبال البحر الأحمر ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر الآسرة والشعاب المرجانية ذات الألوان الرائعة والتمتع بالمناظر الطبيعية المحيطة، بالإضافة إلى الحفلات الليلية ذات البرامج المختلفة وحفلة اجتماعية للتوعية ضد سرطان الثدي وحفل رعاة البقر والحفل العربي واليوم الخاص بتبادل الثقافات من كل الجنسيات في الأكلات والملبس والازياء وغيرها من الموضوعات اليومية.

وتقام المسابقة يهدف للتسويق والترويج للسياحة على صفحات المشاركات في المسابقة على السوشيال ميديا وان هذه المسابقة تعد من القوى الناعمة في التأكيد على اهمية مثل هذه المسابقات للترويج للسياحة وان أهمية المسابقة تعد في المردود الإعلامي في التسويق للمقصد السياحى المصرى عالميا حيث تشارك العديد من القنوات الفضائية والمواقع الأجنبية في تغطية المسابقة وتشمل المسابقة تنظيم رحلات سياحية بحرية وغوص ورحلات سفاري وعروض أزياء ومسابقة ثقافية وان أهمية المسابقة لما لها من أهمية كبيرة في التسويق للمقصد السياحى المصرى عالميا، مشيرة إلى أن استخدام المشاهير في الترويج السياحى لمصر من الآليات الفعالة والتي لها صدى كبير على المستوى الجماهيرى دوليا ومحليا.

ويقام حفل اختتام فعاليات المسابقة بمتحف شرم الشيخ، وسيتم خلاله إعلان الفائزة باللقب للعام الحالي.

المصرى اليوم

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