استعدادات لسقوط أمطار جنوب البحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

تلقت إدراة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا، بشأن توقعات بهطول أمطار ما بين الخفيفة وتصل إلى متوسطة الشدة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب وشلاتين).

كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر خلال الفترة من ٢٨ اكتوبر وحتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وأصدر اللواء عمرو حنفى- محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وجميع الجهات المعنيه باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمه في هذا الشأن لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.