بعد الأزمة الأخيرة.. «زراعة الإسكندرية» تعلن توافر منفذ بيع بيض المائدة بسعر مناسب

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أعلن المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، توفير منفذ لبيع بيض المائدة بجودة عالية بأحد المنافذ التابعة لرئاسة القطاع بمحطة مصر، بسعر مناسب للمواطنين، حيث تلاحظ وجود إقبال على الشراء بداية من أول يوم للبيع.

وأوضح أن المبادرة تأتى في إطار حرص رئيس الجمهورية على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتضامناً مع مبادرة «حياة كريمة»، والوقوف بجانب المواطن البسيط، مشيرا إلى أن المديرية قامت التنسيق مع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في هذا الشأن.

كانت البلاد شهدت أزمة طاحنة بسبب ارتفاع سعر بيض المائدة خلال الفترة الماضية.