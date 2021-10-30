«حسين».. مأساة رضيع دخل مستشفى أبوالمطامير للعلاج من الصفراء فخرج بدون «أصبع» (صور وفيديو)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واقعة إهمال جسيم، ضحيتها رضيع لا يتعدى عمره 5 أيام، حيث دخل مستشفى ابو المطامير المركزى لتلقى العلاج من مرض الصفراء فخرج بحالة صحية متدهورة نتج عنها بتر الإصبع الأصغر من يده اليمنى بعد تحويله لمستشفى دمسنا التخصصى للأطفال في أبوحمص، ملخص مأساة يرويها والد الضحية عبدالناصر حسين من مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

«عبدالناصر» قال، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، والدموع تنهمر من عينيه، أنه رزق بابنه الأول حسين إلا أنه فور ولادته، وعرضه على طبيب اطفال تبين أنه يعانى من نسبة صفراء بسيطة وعليه يستلزم دخوله مستشفى ابو المطامير المركزى، نظراً لاحتياجه إلى حضانة أطفال إلا أن الحالة بدأت تسوء والصفراء في تزايد فتم إجراء تحاليل طبية حسبما طلب الأطباء في المستشفى.

وأضاف:«سبب الكارثة التي يدفع ابنى ثمنها، هو أن طبيب التحاليل في مستشفى ابو المطامير قام بوضع»كالونا«في يده، إلا أنه كان يصعب عليه الوصول إلى نقطة دم فتم وضع الابرة اكثر من مرة ما ساهم في»تهتك الشرايين«في اليد، وعندما ارتفعت نسبة الصفراء في الرضيع ووصلت إلى 25، تم عرضه على طبيبة الحضانة وبعد 48 ساعة بدأت تظهر عليه أعراض احمرار في اليد فلما سأل الطبيبة قالت انه ممكن يكون خراج، وتم إجراء عملية في يده دون علمه وهنا تفاقمت المشكلة وطلبت المستشفى عرضه على طبيب أوعية دموية متخصص خارج المستشفى، وتم عرضه على اخصائي اطفال وأوعية دموية، في مركز حوش عيسى، إلا أن الطبيب طلب منه العودة بها مرة أخرى إلى مستشفى ابو المطامير لدخول الحضانة ووضعه تحت المتابعة المستمرة نظراً لسوء الحالة».

وقال إنه في اليوم الثاني تم الاتصال به من قبل المستشفى وقالوا أن الحالة سيئة وعندما قابل مدير المستشفى الدكتور ممدوح سالم، للعرض عليه فطلب منه عدم اتخاذ أي إجراء قانونى أو طبى ضد المستشفى على أن يكون شخصياً مسؤولا عن الحالة، وعندما قدم شكوى إلى وزارة الصحة نظراً أن حالة ابنه تسوء يوما بعد يوم وتحويل ابنه إلى مستشفى الشاطبي لتلقى العلاج رفض مدير المستشفى، وقال له «هحولك إلى مستشفى أبوحمص المتخصص في طب الأطفال»، وتم إحضار سيارة إسعاف، وعندما استفسر عن سبب تحويل ابنه فكان الرد: خد ابنك واطلع وإلا سيتم عمل شكوى انك متقاعس عن علاجه«.

وأوضح أنه حرر محضر في قسم شرطة أبوالمطامير تحت رقم 1822 لسنة 2021، واضطرت إلى الانصياع إلى طلب المستشفى بتحويل الطفل إلى مستشفى دمسنا التخصصي في ابو حمص، وهناك اجبرونى على توقيع اقرار أن الطفل دخل المستشفى مصاب بغرغرينا في السلمية الأخيرة من الأصبع الأصغر وغرغرينا في الاصبع الرابع المجاور له البنصر مع وجود التهاب واحمرار شديد من الناحية الامامية والخلفية، والا لن يتم قبوله، فما كان أمامي إلا التوقيع لإنقاذ ابني.

وواصل «عبدالناصر» مأساته قائلاً: رفضت مستشفى أبوحمص دخولى حتى للاطمئنان على ابنى، وبالكاد استطعنا الحصول على فرصة للسماح لجدة الرضيع بالدخول فما كان منها إلا أن وجدته مبتور الاصبع الأيسر وعندما سألت الأطباء كان الرد صادماً: اصل الصباع وقع لوحده، موجهاً استغاثة عاجلة بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتدخل لانقاذ ابنه من المصير المجهول.

واختتم: بقيت استلفت فلوس واعمل قروض علشان اعالج ابنى وأنقذه لكن دون فائدة.

على الجانب الرسمي، قال مصدر طبي في مستشفى ابو المطامير المركزى، أن مدير المستشفى الدكتور ممدوح سالم أحال الواقعة برمتها إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيما نسب إلى المستشفى في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التحقيق طال مسؤولي الحضانة والجراحة والتحاليل داخل المستشفى للوقوف على الحقيقة وراء التقصير والإهمال حال إثباته ومحاسبة المتورطين مشدداً على ضرورة محاسبة من يثبت تخاذله في الواقعة، خاصة وأن المستشفى بادارتها تعمل على خدمة المرضى.

وأضاف «المصدر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المستشفى ينتظر التقرير الطبى النهائى بحالة الطفل والتوصيف الطبى الدقيق للحالة من مستشفى دمسنا التخصصى للاطفال في ابو حمص والتى جرى تحويل الحالة اليها، نظرا لما تتمتع به المستشفى من توافر الأجهزة الطبية الحديثة والخدمات الطبية الافضل، خاصة وأنه مستشفى مجهز تجهيزا طبيا جيداً.

وأضاف أن الطفل دخل الحضانة بالمستشفى استناداً إلى ما حدده طبيب الحضانات، وتلقي العلاج اللازم، إلا أنه حدث التهابات في اليد اليمنى وتم عرضه على طبيب الجراحة وفقا لرواية طبيب الحضانة في المستشفى، وعليه جرى تنسيق بين المستشفيين لنقل الحالة إلى مستشفى أعلى وأفضل لوجستياً للتعامل مع المريض وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وأنه يتابع الحالة يوميا وأنها مستقرة.

«المصرى اليوم» تكشف حالة إهمال طبي في مستشفى ابو المطامير يحكيها والد الطفل:

"حسين" .. مأساة رضيع دخل مستشفى أبو المطامير للعلاج من "الصفراء" فخرج بدون "أصبع".. ووالده يستغيث بالرئيس (صور وفيديو)

"حسين" .. مأساة رضيع دخل مستشفى أبو المطامير للعلاج من "الصفراء" فخرج بدون "أصبع".. ووالده يستغيث بالرئيس (صور وفيديو)

"حسين" .. مأساة رضيع دخل مستشفى أبو المطامير للعلاج من "الصفراء" فخرج بدون "أصبع".. ووالده يستغيث بالرئيس (صور وفيديو)

"حسين" .. مأساة رضيع دخل مستشفى أبو المطامير للعلاج من "الصفراء" فخرج بدون "أصبع".. ووالده يستغيث بالرئيس (صور وفيديو)

"حسين" .. مأساة رضيع دخل مستشفى أبو المطامير للعلاج من "الصفراء" فخرج بدون "أصبع".. ووالده يستغيث بالرئيس (صور وفيديو)