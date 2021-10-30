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تنقّل 4426 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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تنقّل 4426 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع تنقّل 4426 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء، تنقل عدد 4426 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2870 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1556 مسافرًا.

وأكدت الهيئة على إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، على أن يستأنف فتحه صباح الأحد لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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