«تموين الإسكندرية» تفاجئ المخابز البلدية والمحال وتحرر 391 محضرا بمخالفات

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ7 إدارات فرعية وتم تحرير 391 محضر.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حملة أسفرت عن تحرير 90 محضر شملت ٨٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 76 محضر شملت ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضر حيازة عدد ١٠ اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة، و٢١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢١ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٤ محاضر لمنشأت بدون ترخيص، و٥ محاضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق، و٥ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة، ومحضر إعدام مضبوطات.

وفى إدارة تموين المنتزة أسفرت الحملة عن تحرير 88 محضر شملت ٤١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٠ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر لمطحن مخالف مخالف، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف، ومحضر لمنفذ جمعيتي مخالف، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 57 محضر شملت ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٩ محضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص،ومحضربن أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى ادارة تموين العامرية حررت الحملة 30 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،ومحضر لبقال تموين مخالف، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 34 محضر شملت ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية،و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، ومحضر لمنشاة بدون ترخيص، و٣ محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفين.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 16 محضر شملت ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، ومحضرين حيازة واستخدام اسطوانات بوتاجاز حجم منزلى في أغراض غير المخصصة لها، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق .