شمال سيناء تستعد لموسم الشتاء بتطهير المخرات وبالوعات تصريف المياه

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أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي استعداد مختلف أجهزة ومديريات المحافظة، خاصة مديرية الموارد المائية والري لموسم السيول والأمطار خلال فصل الشتاء.

وأشار المحافظ في بيان، إلي حصر المعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة، والتنسيق مع محافظات الجوار للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدي كل محافظة، وتوزيع احتياجات الإيواء العاجل علي مجالس المدن خاصة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وتفعيل خطة الوقاية من السيول والإنذار المبكر، والإخطار الفوري بأي تغيرات جوية.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، علي مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وازالة كافة التعديات الواقعة فى مسار مجرى الوادى المخصص لمياه السيول من زراعات، وأية معوقات أخرى قد تعيق سير المياه فى حالة وقوع سيول، وكذا الاطمئنان على استعدادات مجلس المدينة وجاهزيته بالآلات والمعدات اللازمة للتعامل مع الحدث وقت سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول دون الاضرار بأية منشآت عامة أو خاصة، علاوة على الاطمئنان على جاهزية أماكن الايواء لاستقبال المواطنين فى حالة وقوع سيول.