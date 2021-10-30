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بـ طعنتين في الصدر والساق .. تفاصيل مقتل شاب على يد آخر في أبو النمرس

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بـ طعنتين في الصدر والساق .. تفاصيل مقتل شاب على يد آخر في أبو النمرس بـ طعنتين في الصدر والساق .. تفاصيل مقتل شاب على يد آخر في أبو النمرس

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أمرت جهات التحقيق في الجيزة، أمس الجمعة، بحبس متهم بقتل شاب خلال مشاجرة دارت بينهما في منطقة أبوالنمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى قصر العيني بوفاة شخص متأثرًا بإصابته بطعنتين نافذتين بالجسم.

وصُرح بدفن جثمان المجني عليه، وتشريح جثمانه بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة.

دلت التحقيقات على أن مشاجرة نشبت بين المتهم «رمضان.أ»، وشخص آخر، لوجود خلافات عائلية، فاعتدى الطرف الثاني على «رمضان» بآلة حادة، وسدد له طعنتين الأولى في الصدر والثانية بالساق اليسرى نقل على إثرها إلى مستشفى أم المصريين ومنها إلى قصر العيني ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

المصرى اليوم

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