رئيس جامعة سوهاج يزور طالبتين بالجامعة لمحوهما أمية 10 أشخاص

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واصل الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، زياراته الأسبوعية لطلاب الجامعة الذين نجحوا في محو أمية أكبر عدد من الدارسين بمحل إقامتهم بالمحافظة.

وزار اليوم رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، ومحمد الدالى رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، أسرتي الطالبة إسراء عبدالعزيز محمد عبداللاه التي محت أمية ٥ أفراد منهم والدتها، والطالبة زينب عبدالرحمن عبداللاه والتي محت أمية ٤ أفراد من بينهم أختها الكبري، بمحل إقامتهم بقرية «الحريدية القبلية» بدائرة مركز طهطا.

وقدم رئيس جامعة سوهاج، شكره وتقديره للطالبات على مابذلوه من مجهودات ملموسة في مشروع محو الأمية الذي تتبناه إدارة الجامعة، موضحاً أن الجميع شركاء في مبادرة «مصر بلا أمية ٢٠٣٠» التي ولدت من رحم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومن ثم تطوير الريف المصري، فهناك العديد من الخطط والبرامج الحكومية والأهلية الموجهة للقضاء على الأمية، والتي تستهدف بشكل أكبر تعليم الكبار لمساعدتهم في تطوير القدرة على إنجاز بعض مهامهم الشخصية واليومية، بالإضافة إلى فئة الشباب والمراهقين لمحاولة إكمال مسيرتهم التعليمية وتطوير أنفسهم لإيجاد فرص عمل مناسبة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإهتمام بالتعليم والتشجيع عليه يساهم في خلق حياة أفضل لجميع الأفراد، ويساعد في التخلص من العديد من المظاهر السلبية التي تعرقل عجلة التنمية، منوهاً بأن إدرة الجامعة وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية للقضاء على مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب ١٠٠ جنيهاً مقابل كل دارس يتم محو أميته، ومبلغ ٢٥٠ جنيهاً من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

وأكد محمد الدالي مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أن طلاب الجامعة شركاء أساسيين في هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر في تحقيق حلم الوصول إلى «مصر بلا أمية ٢٠٣٠»، مشيراً إلى أن مبادرة الجامعة في التصدي للأمية بالمحافظة هي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع السوهاجي ككل، موضحاً أن تلك الزيارات تأتى إعترافاَ من الهيئة والجامعة بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في إنجاح المبادرة .

شارك في الزيارة، فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.