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حملات كورونا بسوهاج: تغريم 450 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 21 محلا ومقهى

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حملات كورونا بسوهاج: تغريم 450 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 21 محلا ومقهى حملات كورونا بسوهاج: تغريم 450 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 21 محلا ومقهى

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، خاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وارتداء الكمامات.

أسفرت الحملات التي جرت اليوم، الجمعة، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج، وبتوجيهات من مدير الأمن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، عن ضبط 450 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهي بدائرة المحافظة للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

كما أسفرت الحملات عن غلق 15 محلا تجاريًا بأنشطة مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 6 مقاهٍ لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 66 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم.

المصرى اليوم

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