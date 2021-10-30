إصابة شخصين في تصادم نقل ثقيل وملاكي بأسوان

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أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين نقل مقطورة بملاكي على طريق مصر أسوان الزراعي قبل كمين قرية بلانة بأسوان، اليوم الجمعة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أسوان مصر الزراعي. وانتقلت سيارات سيارات الإسعاف والمرور إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارة ملاكي، ما أسفر عن انقلاب النقل وتحطم الملاكي وإصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.