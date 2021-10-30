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مهتز نفسيًا يقتل شقيقته وينزع خدها ويطفئ السجائر بجسدها في كرداسة (تفاصيل)

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مهتز نفسيًا يقتل شقيقته وينزع خدها ويطفئ السجائر بجسدها في كرداسة (تفاصيل) مهتز نفسيًا يقتل شقيقته وينزع خدها ويطفئ السجائر بجسدها في كرداسة (تفاصيل)

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كشفت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الجمعة، عن التفاصيل الكاملة لواقعة قتل رجل خمسيني، مريض نفسي، لشقيقته العاملة بمصنع ملابس بمنزلهما في كرداسة، التي كانت تعالجه على مدار 3 سنوات.

أفادت التحقيقات بأن «س.ط»، قتل أخته في العقد الثالث من العمر، بأن عذبها بإطفاء السجائر بجسدها قبل أن يكتم أنفاسها بوسادة، ثم شوه وجهها بأظافره عقب تأكده من موتها، ما أدى لنزع خدها ونصف شفتيها، فضلاً عن إصابتها بجروح كبيرة في القدمين.

بعد حبسه 4 أيام احتياطيًا، قررت جهات التحقيق عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، لييان مدى قواه العقلية وما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه.

واتضح من التحقيقات أن «»- المجني عليها، كانت تقيم مع شقيقها، بعد انفصالها عن زوجها بالطلاق.

وذكرت جارة المجني عليها، في التحقيقات، أنها سمعت أصوات صراخ الجارة إثر اعتداء أخيها عليها بالضرب.

وأشار صاحب مصنع الملابس الذي تعمل به المجني عليها، إلى أنه لشقة «شيرين» للاطمئان عليها بعد تغيبها عن العمل لمدة يومين، وفوجئ بأن شقيقها يطلب منه الدخول لحجرة نومها ليكتشف جثة المجني عليها ومن ثم أبلغ الشرطة التي حضرت على الفور.

المصرى اليوم