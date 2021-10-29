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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فحص السكر التراكمي يفضح النصابين، موضحا أن الشخص الذي يريد التعيين في وظيفية ما وينكر أنه مريض سكر، ليس لديه ذمة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض الذي يحتال على الفحوصات ويصوم لفترة ثم يذهب لإجراء التحليل الذي يعطي نتيجة طبيعية للسكر، يعتبر نصابا.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن النصاب الأكبر هو الذي يريد الحصول على إجازة من العمل بسبب ارتفاع السكر، ويلجأ إلى تناول برطمان مربى، ليرتفع السكر لديه إلى 400 ويحصل على إجازة غير مستحقة.

وأوضح حسام موافي، أن فحص السكر التراكمي يكشف النصابين من خلال قياس نسبة السكر الذي يلتصق بكرات الدم الحمراء خلال 3 أشهر، مضيفا أن مريض السكر الذي يحصل على نسبة قياس يوم التحليل 80 لكن السكر التراكمي 13 يعتبر مهرجا ولم يلتزم بالنظام الغذائي أو العلاج إلا يوم التحليل فقط للحصول على الوظيفة.