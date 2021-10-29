أخبار عاجلة

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات -
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حسام موافي: فحص السكر التراكمي يفضح النصابين ()

Print
حسام موافي: فحص السكر التراكمي يفضح النصابين (فيديو) حسام موافي: فحص السكر التراكمي يفضح النصابين ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فحص السكر التراكمي يفضح النصابين، موضحا أن الشخص الذي يريد التعيين في وظيفية ما وينكر أنه مريض سكر، ليس لديه ذمة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض الذي يحتال على الفحوصات ويصوم لفترة ثم يذهب لإجراء التحليل الذي يعطي نتيجة طبيعية للسكر، يعتبر نصابا.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن النصاب الأكبر هو الذي يريد الحصول على إجازة من العمل بسبب ارتفاع السكر، ويلجأ إلى تناول برطمان مربى، ليرتفع السكر لديه إلى 400 ويحصل على إجازة غير مستحقة.

وأوضح حسام موافي، أن فحص السكر التراكمي يكشف النصابين من خلال قياس نسبة السكر الذي يلتصق بكرات الدم الحمراء خلال 3 أشهر، مضيفا أن مريض السكر الذي يحصل على نسبة قياس يوم التحليل 80 لكن السكر التراكمي 13 يعتبر مهرجا ولم يلتزم بالنظام الغذائي أو العلاج إلا يوم التحليل فقط للحصول على الوظيفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تبلغ 200 كيلو متر خلال 8.6 ثانية.. لامبورجيني كونتاش تظهر لأول مرة في فيديو

تبلغ 200 كيلو متر خلال 8.6 ثانية.. لامبورجيني كونتاش تظهر لأول مرة في فيديو

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع