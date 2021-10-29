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أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن تركيا وإيران وإسرائيل ينافسون مصر في التعليم، وقرارات سياسة التعليم لابد وأن تكون على نمط سياسة التوافق العام والمناقشة الحقيقية الجذرية وليس القرار الفردي، قائلا: دا مش بنزين هنرفع سعره أو كهرباء هنغليها، ملف التعليم لا يجب حصر على وزير التعليم فقط ولابد وأن يشارك المجتمع المصري في العملية التعليمية ومجلسي الشورى والنواب بما يتماشى مع المجتمع.

وأضاف ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن التعليم موضوع استراتيجي عميق يمس ثروة مصر الحقيقية وهم أبنائها والأجدر والأصح أن لا تكون تلك الاستراتيجية في أيدي وزير التعليم، قائلا: تبقى في أيدي المجتمع ووزير التعليم ينفذها.

وتابع أن وزارة التعليم ليست مسؤولة عن التخطيط والتعليم في مصر، والمسؤول عن التعليم هما الدولة المصرية والمجتمع المصري والوزارة وظيفتها التنفيذ، معقبا: والله العظيم اسمها السلطة التنفيذية يعني تنفذ استراتيجية خُطط لها من المختصون.