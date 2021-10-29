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ستزود لبنان بصور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت

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روسيا ستزود لبنان بصور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت ستزود لبنان بصور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت

المدينة نيوز :- أعلن السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، استعداد بلاده للمساعدة في تلبية طلب الدولة اللبنانية بالحصول على صور الاقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت.

وجاء تصريح السفير الروسي بعد أن طلب الرئيس اللبناني ميشال عون رسمياً منه إبلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية الى" أن الرئيس عون طلب رسمياً من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث للمرة الاولى عن موضوع انفجار مرفأ بيروت خلال كلمة ألقاها قبل أيام قليلة في الجلسة الختامية للاجتماع السنوي الثامن عشر لـ" منتدى فالداي الدولي" في مدينة سوتشي الروسية، حيث قال" إن كارثة مرفأ بيروت كانت مرتبطة برغبة البعض بتحقيق مكاسب مالية من خلال بيع الأسمدة بأسعار أفضل".

وأضاف" أن ستدرس إمكانية المساعدة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وستقدم صور الأقمار الصناعية إن توفرت". يذكر، أن القضاء اللبناني كان وجه عدة مراسلات الى عدد من الدول للمساعدة في التحقيقات عبر تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية ليوم الانفجار، الا أن أيا من الدول لم يتجاوب مع هذا الطلب .

بترا

جي بي سي نيوز

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